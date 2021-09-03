Баранцев — о зарплатах в КХЛ: все равно будут недовольные, им главное — что-то написать

Защитник «Локомотива» Денис Баранцев поделился мнением об уровне и публикации зарплат в КХЛ.
«Кто-то считает, что я не совсем игрок большинства, кто-то — что завышенная зарплата? У каждого человека своё мнение. Каждому же в голову не залезешь. И что-то там не скажешь, не объяснишь. Да и зачем это делать?
Может, проще открыть все зарплаты? Или лучше оставить как есть? А какая разница? Любую зарплату можно узнать, и все равно найдутся недовольные люди. И не важно, человек тридцать забил или вообще ничего. Им главное — что-то написать, что-то найти, сказать, подковырнуть и залезть под кожу. У каждого человека своё мнение. Каждому же в голову не залезешь. И что-то там не скажешь, не объяснишь. Да и зачем это делать?», — приводит слова Баранцева AllHockey.Ru.
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