Министр спорта Беларуси подвёл итоги выступления сборной в квалификации к Олимпиаде-2022

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук оценил выступление национальной сборной на олимпийской квалификации.
«Мы много уделяем внимания, много вкладываем и вправе требовать от тренеров, от игроков более достойного выступления на международной арене. Но если посмотреть сквозь призму отбора на эту Олимпиаду…
Объективно Словакия в рейтинге ИИХФ находится выше нас? Да, выше. Словаки где проводили отбор на Игры — в Беларуси или в Словакии? В Словакии. Сколько словацких хоккеистов сегодня играет в Национальной хоккейной лиге, в КХЛ, в других более сильных чемпионатах? Значительно больше, чем у нас. И то, что сегодня сборная Беларуси на равных в гостях играет со Словакией 1:1 в основное время — это достойно или недостойно?
Я это к чему — это спорт. Если бы сегодня было так просто — поменять тренера, поменять схему, и все начали бы побеждать, то по этой схеме работали бы все», — приводит слова Ковальчука «Белорусский хоккей».
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