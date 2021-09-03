Министр спорта Беларуси подвёл итоги выступления сборной в квалификации к Олимпиаде-2022

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук оценил выступление национальной сборной на олимпийской квалификации.



«Мы много уделяем внимания, много вкладываем и вправе требовать от тренеров, от игроков более достойного выступления на международной арене. Но если посмотреть сквозь призму отбора на эту Олимпиаду…



Объективно Словакия в рейтинге ИИХФ находится выше нас? Да, выше. Словаки где проводили отбор на Игры — в Беларуси или в Словакии? В Словакии. Сколько словацких хоккеистов сегодня играет в Национальной хоккейной лиге, в КХЛ, в других более сильных чемпионатах? Значительно больше, чем у нас. И то, что сегодня сборная Беларуси на равных в гостях играет со Словакией 1:1 в основное время — это достойно или недостойно?



Я это к чему — это спорт. Если бы сегодня было так просто — поменять тренера, поменять схему, и все начали бы побеждать, то по этой схеме работали бы все», — приводит слова Ковальчука «Белорусский хоккей».