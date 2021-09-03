Панин: тут все — Лямся-Лямся. Наверняка вертится всё не вокруг одного тренера

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением об игре под руководством Томи Лямся.



«Как за год поменялся Лямся? Я могу судить только по тренировочному процессу, а не по каким-то личным его качествам. Наверное, провёл работу над ошибками. Наверное, увидел, за счёт чего мы проиграли и можем выиграть, и наши слабые стороны будет подтягивать. А судить, поменялся ли он как человек и тренер можно будет по ходу сезона.



Он же не один там. У него есть ещё помощники, которые поиграли на высоком уровне и были уже тоже главными тренерами с регалиями и званиями. Главный тренер несёт на себе самую большую ответственность. И ключевые решения принимаются за ним. Но помимо него есть же штаб тренерский, куда входит и тренер по физподготовке, также важно взаимодействие с доктором. Плюс есть руководящий состав.



Тут все – Лямся-Лямся. Наверняка вертится всё не вокруг одного тренера. Это один большой механизм, где главный тренер со своей фамилией просто несёт основную ответственность и нагрузку. Поэтому и всё говно или регалии потом на главного тренера у нас. У нас, если «Авангард» выиграл, то Боб Хартли – красавчик, молодец. Но помимо него там же тоже работает целая команда специалистов. Даже те же люди, которые работают на арене – тоже составляющая победы.



У Лямся и по ходу прошлого сезона никто не видел какой-то неуверенности. Самое основное – я вижу, что прихожу за кубком. Я уже 150 лет играю, два раза выигрывал, но очень давно. И мне хочется выиграть кубок. И неважно, какими методами. Есть определённая цель. И если мои личные качества, дерьмовые при этом, будут помогать выиграть – да пофигу, кто что подумает. Это очень важная часть. Если я буду хороший и не помогать, тогда на кой чёрт мои хорошие качества нужны. Если дерьмовые будут помогать – так ради бога», — приводит слова Панина «Спорт Бизнес Online».