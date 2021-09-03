Клубы НХЛ смогут лишать зарплаты невакцинированных игроков при заражении коронавирусом

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков (НХЛПА) разработали ковид-протокол на сезон-2021/22.
Как сообщает Sportsnet, в нём предусмотрен механизм, который позволит командам отстранять невакцинированных игроков, если они не смогут принимать участие в играх.
Прежде всего это касается ситуаций, когда хоккеисты не смогут быть вместе с командой на выездах из-за ограничений, установленных властями различных уровней. В частности, это касается пересечения границы между Канадой и США. Хоккеисты лишатся заработной платы за каждый пропущенный таким образом день.
Если болезнь будет выявлена у вакцинированного игрока, то он будет считаться травмированным. К нему будут применяться все обычные нормы коллективного соглашения. В случае, если коронавирусом заболеет невакцинированный хоккеист, не выполнивший условия протокола, то он будет лишён заработной платы за каждый пропущенный день.
Также существует ряд исключений, к примеру, когда игрок не может вакцинироваться по медицинским показаниям или по «искренним религиозным убеждениям». Не будут лишаться зарплаты игроки, находящиеся на карантине из-за возможного контакта с заражённым, а также заразившиеся коронавирусом во время выполнения своих прямых обязанностей.
Как отмечает журналист The Athletic Майкл Руссо, на сегодняшний день общее количество вакцинированных игроков НХЛ приближается к 95%. Месяц назад их доля составляла 85%.
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