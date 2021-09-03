Панин: то, что почти весь спорт в России живёт на бюджетные деньги — специфика государства

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал то, что зарплаты хоккеистов становятся достоянием общественности, а также то, что профессиональный спорт в России содержится на бюджетные средства.



«Лига старается быть прозрачной, чтобы все видели, кто сколько зарабатывает, зачем и почему. Я спокойно к этому отношусь. Если кому-то нравится считать или как-то обсуждать чужие деньги – ради бога. Мы же не залезаем лично кому-то в карман и их не воруем. Мы все зарабатываем честно, своим трудом, потом и кровью. Да, нами могут быть в каких-то играх недовольны. Но это непростая работа. Тут помимо физической нагрузки, ещё и эмоциональная.



Также есть и куча других профессий, в которых люди достойны получать большие деньги. Но мы же не можем сказать – давайте платите нам меньше. И так сейчас в лиге потолок сделали, намного все контракты обрезали. Если общий уровень считать, то за два года на процентов 60, если не больше, все контракты у спортсменов стали меньше. Из-за этого, я думаю, и привлекательность лиги снизилась. Но, если так решило руководство, то так тому и быть.



Как отношусь к критике больших зарплат хоккеистов, да и в целом спортсменов? Во-первых, наверное, не мы придумали такие зарплаты. Это исторически сложилось. Мы занимаемся таким видом спорта, который достаточно высокооплачиваемый. Мы не воруем эти деньги и они достаются также эмоциями и травмами.



Многие возмущаются тем, что в России почти весь профессиональный спорт фактически содержится на бюджетные средства, а не на частные? Так это же специфика государства. Если в других странах это определённый бизнес, то у нас вот так. Может быть, кто-то и когда-то сделает из этого бизнес. Но пока практика показывает, что это не бизнес, а популяризация здорового образа жизни. Чтобы дети, глядя на спортсменов, не сидели где-то в подъездах, не кололись, чтобы у них были определённые цели, чтобы они тоже хотели чего-то добиваться. Это определённая политика для здорового общества, для нашего будущего», — приводит слова Панина «Спорт Бизнес Online».