Стали известны зарплаты игроков «Трактора» и общая платёжная ведомость клуба

Суммарная платёжная ведомость «Трактора» составляет 739 млн рублей на данный момент, сообщает «Спорт-экспресс».
Челябинский клуб вписывается в потолок зарплат КХЛ.
Вратари: Роман Вилл — 40 млн рублей в год, Эмиль Гарипов — 25 млн.
Защитники: Альберт Яруллин — 65 млн рублей в год, Ник Бэйлен — 55 млн, Лоуренс Пилут — 45 млн, Евгений Кулик — 30 млн, Роман Манухов — 25 млн, Илья Карпухин — 10 млн, Игорь Исаев — 8 млн, Сергей Телегин, Александр Кирпичников — не учитываются под потолком зарплат.
Нападающие: Владимир Ткачёв — 75 млн рублей в год, Теэму Пулккинен — 65 млн, Томаш Гика — 50 млн, Лукаш Седлак — 50 млн, Сергей Калинин — 41 млн, Алексей Бывальцев — 35 млн, Вячеслав Основин, Алексей Потапов — 25 млн, Андрей Стась — 22 млн, Виталий Абрамов — 20 млн, Кирилл Капустин — 18 млн, Никита Тертышный, Марсель Шолохов — 5 млн, Артём Шварёв, Иван Стёжкин — не учитываются под потолком зарплат.
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