Метсола займёт место в воротах «Салавата» в матче с «Барысом»
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Сегодня, 3 сентября, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.
Стали известны составы команд на этот матч.
«Барыс»:
Бояркин (Ортио);
Шалапов — Диц, Томас — Куник — Фрэттин;
Альсинг — Мартинссон, Михайлис — Валк — Лилья;
Савченко — Орехов, Старченко — Шестаков — Савицкий;
Нурлан — Данияр, Асетов — Шайхмедденов — Петухов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Шарыченков);
Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Плэтт;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Пименов — Башкиров;
Бирюков — Зубарев, Санников — Алалыкин — Кузьмин.
Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.
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