Метсола займёт место в воротах «Салавата» в матче с «Барысом»

Сегодня, 3 сентября, пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча пройдёт на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.



Стали известны составы команд на этот матч.



«Барыс»:



Бояркин (Ортио);

Шалапов — Диц, Томас — Куник — Фрэттин;

Альсинг — Мартинссон, Михайлис — Валк — Лилья;

Савченко — Орехов, Старченко — Шестаков — Савицкий;

Нурлан — Данияр, Асетов — Шайхмедденов — Петухов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Шарыченков);

Хафизуллин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Плэтт;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Пименов — Башкиров;

Бирюков — Зубарев, Санников — Алалыкин — Кузьмин.



Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.