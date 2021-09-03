The Athletic: если бы «Вашингтон» собирался обменять Кузнецова, это уже произошло бы

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир прокомментировал ситуацию с возможным обменом форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
«Мое чутьё подсказывает, что, если бы его собирались обменять, это, вероятно, уже произошло бы. Я много раз упоминал в это межсезонье, что обменять Кузнецова нелегко по нескольким ключевым причинам. Его кэпхит составляет $ 7,8 млн в этом и трёх следующих сезонах. У него в контракте есть пункт о запрете обмена в 15 команд, который даёт ему определённую степень контроля над ситуацией, и ему здесь нравится.
«Кэпиталз» должны были бы получить центра для топ-6 взамен. Центрфорварда для первого или второго звена, а не центра для третьего звена или крайнего нападающего, который немного играл в центре. Если команда, которая нацелилась на Айкела, не получит его, может ли эта команда переключить своё внимание на Кузнецова? Тяжело сказать. Но это то, за чем нужно следить, если и когда Айкела обменяют», — цитирует Эль-Башира The Athletic.
Напомним, в течение минувшего лета ходили слухи о том, что «Вашингтон» хочет обменять Кузнецова.
- 3 сентября 2021
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