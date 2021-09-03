Николай Кулёмин забил первый гол за «Салават» после паса Кадейкина. Он сделал это коньком
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу подопечных Томи Лямся.
На 9-й минуте встречи Александр Кадейкин, войдя в зону, от правого борта прострелил на пятак, куда накатил Николай Кулёмин и подправил шайбу в ворота. Нападающий сделал это коньком, тем не менее судья гол засчитал.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в конце августа «Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с нападающим Николаем Кулёминым, с которым ранее был заключён пробный контракт. Матч с «Барысом» для форварда — первый в составе уфимцев.
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