Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Кулёмин забил первый гол за «Салават» после паса Кадейкина. Он сделал это коньком

Николай Кулёмин забил первый гол за «Салават» после паса Кадейкина. Он сделал это коньком
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» встречается с «Барысом». Встреча проходит на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу подопечных Томи Лямся.

На 9-й минуте встречи Александр Кадейкин, войдя в зону, от правого борта прострелил на пятак, куда накатил Николай Кулёмин и подправил шайбу в ворота. Нападающий сделал это коньком, тем не менее судья гол засчитал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в конце августа «Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с нападающим Николаем Кулёминым, с которым ранее был заключён пробный контракт. Матч с «Барысом» для форварда — первый в составе уфимцев.

Новость по теме
Панин: вы посмотрите на Колю Кулёмина! Это атлет, машина!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021