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Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года

Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
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Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналист Джон Ховен со ссылкой на письмо Дона Фера на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что НХЛ отправила памятку игрокам с уточнениями по поводу времени и правил участия в ОИ-2022.

Ранее в НХЛ заявляли, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запрета хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.

Если НХЛ отправится на Игры, то регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен 6 февраля и возобновится 23 февраля. Если же хоккеисты не поедут на Игры, то лига воспользуется вторым вариантом календаря.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Источник: НХЛ сможет выйти из соглашения об участии в ОИ-2022 за месяц до начала
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