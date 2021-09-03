Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Международная федерация хоккея подтвердила, что игроки НХЛ примут участие в ОИ-2022

Международная федерация хоккея подтвердила, что игроки НХЛ примут участие в ОИ-2022
Комментарии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.

В заявлении указано, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх — 2022. Стороны вели переговоры несколько месяцев, чтобы обеспечить безопасное участие в соревнованиях для всех игроков.

Олимпиада-2022 в Пекине станет шестой, где будут участвовать игроки НХЛ. Первая такая Олимпиада состоялась в Нагано в 1996 году. В 2018 году в Пхёнчхане НХЛовцы в Играх не участвовали

При этом участие игроков НХЛ зависит от ситуации с коронавирусом в Китае. Лига оставляет за собой право изменить решение, если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится. Все участники Олимпиады должны будут вакцинироваться.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Новость по теме
Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
В Пекине будет праздник хоккея! НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду В Пекине будет праздник хоккея! НХЛ отпустила игроков на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021