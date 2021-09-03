Международная федерация хоккея подтвердила, что игроки НХЛ примут участие в ОИ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.
В заявлении указано, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх — 2022. Стороны вели переговоры несколько месяцев, чтобы обеспечить безопасное участие в соревнованиях для всех игроков.
Олимпиада-2022 в Пекине станет шестой, где будут участвовать игроки НХЛ. Первая такая Олимпиада состоялась в Нагано в 1996 году. В 2018 году в Пхёнчхане НХЛовцы в Играх не участвовали
При этом участие игроков НХЛ зависит от ситуации с коронавирусом в Китае. Лига оставляет за собой право изменить решение, если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится. Все участники Олимпиады должны будут вакцинироваться.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
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