Международная федерация хоккея подтвердила, что игроки НХЛ примут участие в ОИ-2022

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.



В заявлении указано, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх — 2022. Стороны вели переговоры несколько месяцев, чтобы обеспечить безопасное участие в соревнованиях для всех игроков.



Олимпиада-2022 в Пекине станет шестой, где будут участвовать игроки НХЛ. Первая такая Олимпиада состоялась в Нагано в 1996 году. В 2018 году в Пхёнчхане НХЛовцы в Играх не участвовали



При этом участие игроков НХЛ зависит от ситуации с коронавирусом в Китае. Лига оставляет за собой право изменить решение, если ситуация с COVID-19 в стране ухудшится. Все участники Олимпиады должны будут вакцинироваться.



Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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