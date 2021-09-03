Зернов забил первый гол за «Магнитку» в дебютном матче, реализовав выход «один на один»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором магнитогорский «Металлург» встречается с «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. К концу второго периода счёт 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 32-й минуте новичок магнитогорцев Денис Зернов здорово открылся, получил пас под чужую синюю линию, выкатился на ворота и пробил голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа.

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Напомним, 30 августа Денис Зернов был обменян в магнитогорский «Металлург». В обратном направлении отправился нападающий Николай Прохоркин.



В прошедшем сезоне Зернов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) очков при показателе полезности «+13» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 встречах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности «-1». Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.