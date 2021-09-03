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Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом»

Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом»
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» крупно обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2021, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Кадейкин, Науменков) – 08:49' (5x5)   0:2 Кулёмин (Плэтт) – 37:20' (5x4)   0:3 Плэтт (Гранлунд, Маннинен) – 39:58' (5x5)   1:3 Лилья (Валк, Диц) – 45:33' (4x5)   1:4 Шмелёв (Башкиров, Кадейкин) – 47:53' (5x4)   1:5 Кулёмин (Кадейкин) – 57:25' (5x5)

На 9-й минуте Николай Кулёмин вывел уфимцев вперёд. На 38-й минуте Кулёмин с передачи Джеффа Плэтта оформил дубль. За две секунды до конца второго периода сам Плэтт забросил шайбу. На 46-й минуте Якоб Лилья, забив в меньшинстве, сократил отставание в счёте. На 48-й минуте Сергей Шмелёв забросил четвёртую шайбу в ворота «Барыса». На 58-й минуте Кулёмин оформил хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Барыс» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 5 сентября.

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