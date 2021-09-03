Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» крупно обыграл «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

На 9-й минуте Николай Кулёмин вывел уфимцев вперёд. На 38-й минуте Кулёмин с передачи Джеффа Плэтта оформил дубль. За две секунды до конца второго периода сам Плэтт забросил шайбу. На 46-й минуте Якоб Лилья, забив в меньшинстве, сократил отставание в счёте. На 48-й минуте Сергей Шмелёв забросил четвёртую шайбу в ворота «Барыса». На 58-й минуте Кулёмин оформил хет-трик.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Барыс» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 5 сентября.