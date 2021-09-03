Фазель: ИИХФ абсолютно приветствует решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рад тому, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.
«Я знаю, что могу говорить от имени любителей хоккея по всему миру, когда сообщаю, что мы абсолютно приветствуем решение вернуть на Олимпиаду хоккей с участием лучших. У нас было большое количество обсуждений, и мы приложили много усилий, чтобы это произошло. Хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за их поддержку и приверженность», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.
Напомним, 3 сентября Международная Федерация хоккея выступила с заявлением о том, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022.
Новость по темеХоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
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