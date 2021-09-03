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Фазель: если бы НХЛ отложила участие до ОИ-2026, целое поколение игроков не сыграло бы

Фазель: если бы НХЛ отложила участие до ОИ-2026, целое поколение игроков не сыграло бы
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мыслями о том, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.

«Это было непросто, но мы это сделали. Я очень счастлив. Последняя Олимпиада с игроками НХЛ была в 2014 году. Если бы лига отложила участие до 2026 года, это означало бы, что целое поколение игроков не смогло бы сыграть на Олимпиаде», — приводит слова Фазеля Associated Press.

Напомним, 3 сентября Международная федерация хоккея выступила с заявлением о том, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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