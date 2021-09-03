Каспарайтис — о решении НХЛ: можно доказать, что Россия победила в Корее не просто так

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал решение НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022.

«Это решение, конечно, правильное. Другого варианта и быть не должно. Всё-таки было прикольно, когда и я играл, и все игроки НХЛ. У каждого игрока есть мечта не только выиграть Кубок Стэнли, но ещё и поехать на Олимпиаду. Олимпийский турнир становится другим, потому что туда приезжают профессионалы, этому уделяется дополнительное внимание.



Правильно, что НХЛ оставила за собой право изменить решение, в случае если пандемия ухудшится. Мы живём в такое время, когда непонятно, что может произойти. Конечно, они хотят подстраховаться, чтобы избежать того, что хоккеисты, которые поедут на Олимпиаду, потом по месяцу не смогут играть в клубах. Владельцы команд всегда боялись, что их игроки могут получить травмы.



Шансы на победу у всех будут одинаковы, особенно у таких команд, как Россия, Канада, США, Швеция и та же Финляндия. Можно будет доказать, что Россия победила в Корее не просто так», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.