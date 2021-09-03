«Металлург» крупно обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Дениса Зернова в дебютном матче

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 4-й минуте Анатолий Никонцев с передачи Андрея Чибисова вывел магнитогорцев вперёд. На 7-й минуте Чибисов с передачи Семёна Кошелева увеличил преимущество гостей. На 29-й минуте Филипп Майе с паса Брендана Лайпсика забросил третью шайбу, а через три минуты Денис Зернов забил дебютный гол за новую команду.
На 35-й минуте Валерий Ситников отыграл одну шайбу, а в конце периода Брукс Мэйсек сделал счёт 2:4. На 42-й минуте Денис Зернов с передачи Егора Яковлева оформил дубль. Точку в матче поставил Линус Хультстрём.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи состоятся 5 сентября.
- 3 сентября 2021
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