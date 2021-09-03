«Металлург» крупно обыграл «Автомобилист» благодаря дублю Дениса Зернова в дебютном матче

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 4-й минуте Анатолий Никонцев с передачи Андрея Чибисова вывел магнитогорцев вперёд. На 7-й минуте Чибисов с передачи Семёна Кошелева увеличил преимущество гостей. На 29-й минуте Филипп Майе с паса Брендана Лайпсика забросил третью шайбу, а через три минуты Денис Зернов забил дебютный гол за новую команду.

На 35-й минуте Валерий Ситников отыграл одну шайбу, а в конце периода Брукс Мэйсек сделал счёт 2:4. На 42-й минуте Денис Зернов с передачи Егора Яковлева оформил дубль. Точку в матче поставил Линус Хультстрём.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Нур-Султане сыграет с «Барысом». «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев». Обе встречи состоятся 5 сентября.