«Реальная тема, а не какой-то искусственный Кубок мира». Sportsnet — об ОИ с игроками НХЛ

Журналист Sportsnet Марк Спектор прокомментировал решение НХЛ отпустить игроков на Олимпийские игры — 2022.

«Хоккей обещает быть абсолютно фантастическим. Сборная Канады будет нашпигована как стареющими звёздами, так и талантами нового поколения Макдэвида. Связка Мэттьюса и Кейна поведёт сборную США, которая будет реальным претендентом на золото.

Выступление финнов на международном уровне уже стало легендарным, поскольку маленькая страна с пятью миллионами жителей берёт высоченную планку. Шведы мастеровиты и мощны. У России нет недостатка в таланте и есть, пожалуй, лучший вратарь мира в лице Андрея Василевского.

Это реальная тема, а не какой-то искусственный Кубок мира, в котором играла команда игроков до 23 лет и микс европейцев под выдуманным флагом», — цитирует Спектора Sportsnet.

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