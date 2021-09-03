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«Оттава» подписала новый контракт с лучшим бомбардиром клуба. Сумма сделки — $ 29,85 млн

«Оттава» подписала новый контракт с лучшим бомбардиром клуба. Сумма сделки — $ 29,85 млн
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«Оттава Сенаторз» подписала долгосрочный контракт с нападающим Дрейком Батерсоном, сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на шесть лет. Зарплата канадца составит $ 4,975 млн в год. Общая сумма сделки будет равняться $ 29,85 млн.

В прошедшем сезоне Батерсон принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «-17» и 24 минутах штрафного времени. Он разделил первое место в списке бомбардиров «Оттавы» с Брэди Ткачуком.

«Сенаторз» выбрали хоккеиста на драфте-2017 в 4-м раунде под общим 121-м номером.

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