Новиков — о допуске игроков на ОИ-2022: НХЛ — молодцы, что решились на это

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022.

«Это решение имеет мировое значение, потому что Олимпиада — высшая ступень в развитии спорта. Надо поблагодарить руководителей НХЛ, всех федераций и наших хоккейных структур, потому что они были за то, чтобы игроки из НХЛ участвовали. Это не из-за того, что мы трясёмся, якобы без них проиграем, а потому что Олимпиада без хоккея — совсем не то. Не знаю, кто может быть против этого решения. Я, например, буду наслаждаться игрой лучших хоккеистов мира.



НХЛ оставила за собой право изменить решение? Конечно, это логично. Они страхуются, я представляю юристов, которые работают, чтобы не нанести ущерб своему бизнесу и игрокам. Всё непредсказуемо, но они молодцы, что решились на это.



Будут равные условия: и у нас сильнейшие игроки, и у соперников. Золотые медали — определённый показатель, но красота на Олимпиаде, может, даже сопоставима с результатом. Главное, чтобы все игроки были готовы и здоровы к Олимпиаде. Такое решение способствует развитию хоккея», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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