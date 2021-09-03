Стал известен весь тренерский штаб сборной США на ОИ-2022
Поделиться
Сборная США определилась с тренерским штабом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает официальная страница Федерации хоккея США в «Твиттере».
Главным тренером стал Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ. Его помощниками стали Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс и Райан Миллер.
Рирден помогает Салливану в «Пингвинз», а до этого был главным тренером «Вашингтон Кэпиталз». Куинн работал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. Хайнс является действующим главным тренером «Нэшвилл Предаторз». Экс-вратарь клубов НХЛ Миллер завершил карьеру в 2021 году после 18 сезонов в лиге.
Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.
Новость по темеХоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
Комментарии
- 3 сентября 2021
-
21:34
-
21:09
-
20:57
-
20:27
-
20:18
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:44
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:04
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:47
-
15:39
-
15:31
-
15:13
-
14:40
-
14:04
Партнерский контент