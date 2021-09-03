Стал известен весь тренерский штаб сборной США на ОИ-2022

Сборная США определилась с тренерским штабом на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, сообщает официальная страница Федерации хоккея США в «Твиттере».



Главным тренером стал Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ. Его помощниками стали Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс и Райан Миллер.



Рирден помогает Салливану в «Пингвинз», а до этого был главным тренером «Вашингтон Кэпиталз». Куинн работал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. Хайнс является действующим главным тренером «Нэшвилл Предаторз». Экс-вратарь клубов НХЛ Миллер завершил карьеру в 2021 году после 18 сезонов в лиге.

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

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