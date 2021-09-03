Р. Ротенберг: о решении НХЛ ехать в Пекин узнали чуть раньше. Мне позвонил Овечкин

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал решение НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022.

«О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Всё время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с ИИХФ. У нас есть всё для участия в Олимпиаде: слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки. 10 января для нас — ключевая дата, в своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от неё. До и после неё нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к матчам. Это обычные организационные вещи, а также то, с чем мы ещё не сталкивались — например, с обязательной вакцинацией участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной. Проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много», — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

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