Лямся прокомментировал хет-трик Николая Кулёмина и игру Юхи Метсолы в матче с «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).
«Всегда с нетерпением ждёшь начала сезона и работаешь на предсезонке с усердием. Поэтому сегодня было много эмоций, желания у хоккеистов и, соответственно, удалений. Мы заслужили победу. Юха Метсола показал отличную игру. Мы здорово и агрессивно действовали в меньшинстве. Наши новички хорошо отметились. Особенно отмечу Николая Кулёмина, оформившего хет-трик.
Можно ли сказать, что в этом сезоне у нас будет и сильная вторая спецбригада большинства? У нас много планов. Пока нет чёткого ответа. Многое зависит от возвращения Хартикайнена, Амирова и Тихонова. Всё ещё может поменяться.
Взяли Родиона Амирова на выезд? Ещё неделю придётся подождать. Мы взяли его, потому что он готовится вместе с нашим медштабом. Михаил Науменков как удалялся много раньше, так и удаляется сейчас? Думаю, мы получим от наших ребят обратную связь. Но главное, что мы выиграли.
Что Метсола изменил в своём подходе всего за несколько дней? В этом нет никакой магии. Метсола — очень опытный вратарь, который много трудится на тренировках. Но и Шарыченков будет получать своё игровое время. Сезон очень длинный.
В прошлом сезоне Кулёмин забросил всего шесть шайб, а в этом — уже три? Во-первых, он играл в прошлом сезоне в другой команде. Во-вторых, у него были проблемы с травмами. Сегодня он играл в звене с Кадейкиным, ему много помогали во время большинства. Кулёмин — опытный и хороший форвард, что продемонстрировал нам всем.
Почему было так много удалений? Согласен, что нам нужно улучшить эти компоненты. Но мы всё равно сохраняли в ходе игры правильный эмоциональный настрой. Если говорить о новых правилах, то судьи к ним ещё привыкают и не до конца понимают — где они есть, а где нет», — цитирует Лямся «Газета Бизнес.Online».
- 3 сентября 2021
-
21:49
-
21:34
-
21:09
-
20:57
-
20:27
-
20:18
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:49
-
18:44
-
18:32
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:04
-
16:53
-
16:28
-
15:59
-
15:47
-
15:39
-
15:31
-
15:13
-
14:40