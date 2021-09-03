Лямся прокомментировал хет-трик Николая Кулёмина и игру Юхи Метсолы в матче с «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

«Всегда с нетерпением ждёшь начала сезона и работаешь на предсезонке с усердием. Поэтому сегодня было много эмоций, желания у хоккеистов и, соответственно, удалений. Мы заслужили победу. Юха Метсола показал отличную игру. Мы здорово и агрессивно действовали в меньшинстве. Наши новички хорошо отметились. Особенно отмечу Николая Кулёмина, оформившего хет-трик.



Можно ли сказать, что в этом сезоне у нас будет и сильная вторая спецбригада большинства? У нас много планов. Пока нет чёткого ответа. Многое зависит от возвращения Хартикайнена, Амирова и Тихонова. Всё ещё может поменяться.



Взяли Родиона Амирова на выезд? Ещё неделю придётся подождать. Мы взяли его, потому что он готовится вместе с нашим медштабом. Михаил Науменков как удалялся много раньше, так и удаляется сейчас? Думаю, мы получим от наших ребят обратную связь. Но главное, что мы выиграли.



Что Метсола изменил в своём подходе всего за несколько дней? В этом нет никакой магии. Метсола — очень опытный вратарь, который много трудится на тренировках. Но и Шарыченков будет получать своё игровое время. Сезон очень длинный.



В прошлом сезоне Кулёмин забросил всего шесть шайб, а в этом — уже три? Во-первых, он играл в прошлом сезоне в другой команде. Во-вторых, у него были проблемы с травмами. Сегодня он играл в звене с Кадейкиным, ему много помогали во время большинства. Кулёмин — опытный и хороший форвард, что продемонстрировал нам всем.



Почему было так много удалений? Согласен, что нам нужно улучшить эти компоненты. Но мы всё равно сохраняли в ходе игры правильный эмоциональный настрой. Если говорить о новых правилах, то судьи к ним ещё привыкают и не до конца понимают — где они есть, а где нет», — цитирует Лямся «Газета Бизнес.Online».