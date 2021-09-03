Н. Кулёмин поделился эмоциями от дебютного матча за «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал победу в матче чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

«Очень хорошая игра для нас. Очень важно начать с победы. У нас хорошая команда, прекрасно сыграли. В меньшинстве и большинстве отлично сыграли ребята. Забили и не пропустили — это решило исход матча.

Много говорят о моём возрасте (Кулёмину 35 лет. — Прим. «Чемпионата») в прессе? Пытаюсь прессу не читать, стараюсь выполнять свою работу и приносить пользу команде. Концентрироваться на своей игре, на своей подготовке.

Сегодня было много удалений? В первых матчах всегда есть нервозность, у ребят много эмоций, все хотят начать хорошо. Где-то эмоции перехлёстывают. Из-за этого было много удалений, но это полезно для команды. Наиграли свои моменты в меньшинстве и большинстве.

Физическое состояние команды? Я чувствовал себя очень хорошо, и ребята выглядят очень хорошо, свежо. Знаю, что ребята много работали. Я присоединился не с начала, но были хорошие тренировочные процессы, много работали, уделяли много внимания деталям — той же игре в меньшинстве и большинстве, что очень важно в каждом матче. Команда находится в хорошей форме сейчас», — приводит слова Кулёмина пресс-служба «Салавата».