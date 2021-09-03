Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Н. Кулёмин поделился эмоциями от дебютного матча за «Салават»

Н. Кулёмин поделился эмоциями от дебютного матча за «Салават»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал победу в матче чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:1).

«Очень хорошая игра для нас. Очень важно начать с победы. У нас хорошая команда, прекрасно сыграли. В меньшинстве и большинстве отлично сыграли ребята. Забили и не пропустили — это решило исход матча.

Много говорят о моём возрасте (Кулёмину 35 лет. — Прим. «Чемпионата») в прессе? Пытаюсь прессу не читать, стараюсь выполнять свою работу и приносить пользу команде. Концентрироваться на своей игре, на своей подготовке.

Сегодня было много удалений? В первых матчах всегда есть нервозность, у ребят много эмоций, все хотят начать хорошо. Где-то эмоции перехлёстывают. Из-за этого было много удалений, но это полезно для команды. Наиграли свои моменты в меньшинстве и большинстве.

Физическое состояние команды? Я чувствовал себя очень хорошо, и ребята выглядят очень хорошо, свежо. Знаю, что ребята много работали. Я присоединился не с начала, но были хорошие тренировочные процессы, много работали, уделяли много внимания деталям — той же игре в меньшинстве и большинстве, что очень важно в каждом матче. Команда находится в хорошей форме сейчас», — приводит слова Кулёмина пресс-служба «Салавата».

Новость по теме
Хет-трик Николая Кулёмина принёс «Салавату» победу в первом матче сезона с «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021