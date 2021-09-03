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Гендиректор «Салавата»: СКА не отдаст Гусева. Ещё одним трансфером может стать защитник

Гендиректор «Салавата»: СКА не отдаст Гусева. Ещё одним трансфером может стать защитник
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о возможных изменениях в составе команды.

«Можем ли включиться в борьбу за Гусева? Маловероятно, что Никита появится на рынке свободных агентов. Права на Гусева — у питерского СКА. Мы с этим клубом работали. Это достаточно гибкие люди. Но мне кажется, что они Гусева не отдадут. Если поступит предложение, то мы рассмотрим его и дадим встречное.

По поводу ещё одного трансфера. Я говорил об игроке линии защиты. В случае его приобретения у нас будет одна из лучших линий обороны за последние десять лет. На пресс-конференции говорил, что сильнейшая за всю историю, но думаю, что это слишком громкое высказывание.

Насколько этот трансфер близок к реализации? Тут всё 50 на 50. Всё зависит не от игрока и не от нас», — цитирует Баширова «ГорОбзор.ру».

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