Гендиректор «Салавата»: СКА не отдаст Гусева. Ещё одним трансфером может стать защитник

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о возможных изменениях в составе команды.



«Можем ли включиться в борьбу за Гусева? Маловероятно, что Никита появится на рынке свободных агентов. Права на Гусева — у питерского СКА. Мы с этим клубом работали. Это достаточно гибкие люди. Но мне кажется, что они Гусева не отдадут. Если поступит предложение, то мы рассмотрим его и дадим встречное.



По поводу ещё одного трансфера. Я говорил об игроке линии защиты. В случае его приобретения у нас будет одна из лучших линий обороны за последние десять лет. На пресс-конференции говорил, что сильнейшая за всю историю, но думаю, что это слишком громкое высказывание.



Насколько этот трансфер близок к реализации? Тут всё 50 на 50. Всё зависит не от игрока и не от нас», — цитирует Баширова «ГорОбзор.ру».