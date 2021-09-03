Кудашов: Клинкхаммер ещё не до конца поймал игровой ритм. Он будет добавлять

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (4:1).
«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков с началом чемпионата и с победой, поблагодарить за поддержку, которая сегодня была на трибунах. Что касается матча — хорошее начало и голы хорошие забили, потом немножко сбросили обороты. В третьем периоде выправили обратно игру и контролировали её исход.
Состояние Клинкхаммера? Есть куда добавлять: в движении и уверенности. Игровой ритм ещё не до конца он поймал. Я думаю, Роб будет добавлять. Петунин немного стесняется на льду? Я с вами не соглашусь, потому что и по предсезонке у него хорошие показатели были. Может, не так много забил, но Александр очень полезно и ответственно играет, создаёт моменты, когда это нужно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 сентября 2021
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