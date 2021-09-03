Шипачёв — о комбинации на гол Галиева: мы сами кайфанули

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал итоги встречи с минскими одноклубниками (4:1).
«Хорошая игра, начали здорово, после первого периода вели 3:0, большинство реализовали. Потом скомканно играли, но доиграли и победили, готовимся дальше. Здорово забили в большинстве, у нас такой гол уже был на Кубке мэра, только тогда Оскар Линдберг забил. Тут ещё лучше получилось, мы сами кайфанули. Мы машину, которая подарки развозила после игры, утащили к себе в раздевалку. Будет нам водичку возить», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
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