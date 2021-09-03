Шипачёв — о решении НХЛ по Олимпиаде: думаю, Овечкин этому рад

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал решение НХЛ отпустить своих игроков на Олимпийские игры-2022.

«Решение НХЛ приняла, игроков же они не спрашивали, если только звёзд. Думаю, Саня Овечкин этому очень рад, конечно. Что до меня, я играю здесь, готовлюсь, стараюсь помогать «Динамо». Если будет получаться, то у меня будет шанс попасть на Олимпиаду в Пекин. Если не буду, то и шансов не будет. Всё просто», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.