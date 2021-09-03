Галиев: Шипачёв — большой мастер. Он постоянно мне подсказывает

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (4:1).

«Долго ждали эту первую официальную игру. Новая команда для меня, много было эмоций. Хотелось выиграть. Всё хорошо сложилось. Команда хорошо играла, реализовали большинство. Мой гол? Вадик сделал пас на меня, я решил отдать на Линдберга, шайба немного до него не дошла, подключился Эрик О’Делл, и мы запихали её с мясом.

Здорово играть с Вадимом Шипачёвым, он большой мастер, всегда подсказывает мне во время матчей, во время тренировок, и в раздевалке перед ними. У нас всё впереди, будем налаживать «химию» ещё.

Меня и брали в «Динамо», чтобы я больше бросал и забивал. Я и в «Ак Барсе» пытался забивать, просто не всегда получалось. Сложно сравнивать мою роль здесь и в прошлом клубе», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.