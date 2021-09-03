Рашевский — о передаче на гол Шипачёва: даже удивился, что на меня никто не пошёл

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвёл итоги встречи с минскими одноклубниками (4:1).

«Мы подошли с особым настроем к первому матчу в сезоне, нельзя было проигрывать и нужно было играть только на победу. Конечно, пропустили необязательный гол, но смогли победить. Спасибо болельщикам. Насколько важно было закрепить сегодня мой успех в предсезонке? Психология играет очень большую роль для игрока. Я старался лишний раз не нервничать и спокойно подойти к матчу. Пытался играть хладнокровно, и мне очень помогли партнёры.

С английским у меня не очень, слегка только фразы понимаю. Но у меня есть Андрей Педан, который переводит для меня, когда нужна помощь. Первое время я, конечно, плохо понимал Линдберга и О'Делла, но сейчас у нас уже есть наработки, схемы, всё понятно. Что касается моей передачи на гол Вадима Шипачёва, то я удивился даже, что на меня не пошёл никто из соперников, увидел Шипачёва на дальней штанге и просто попытался исполнить передачу на него», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.