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Лучший защитник чемпионата мира 2019 года продлил контракт с «Детройтом»

Лучший защитник чемпионата мира 2019 года продлил контракт с «Детройтом»
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Чешский защитник Филип Гронек продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что с 23-летним хоккеистом заключено трёхлетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Гронек принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал 24 результативных передач при показателе полезности «-18» и 16 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ защитник сыграл 167 встреч, в которых набрал 80 (16+64) очков при общем показателе полезности «-66».

Напомним, Гронек — лучший защитник чемпионата мира 2019 года. В 2016 году он выбран во 2-м раунде под общим 53-м номером клубом «Детройт Ред Уингз».

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