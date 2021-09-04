Брызгалов — об ОИ-2022: смогут ли тренеры сборной России правильно распорядиться звёздами?

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал решение НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2022.



«Это отличная новость. Очень положительно отношусь к этому решению: будет высококлассный хоккей, который интересно смотреть.



Вопрос о том, кто может из вратарей поехать на Олимпиаду, очень тяжёлый. Наверняка это Андрей Василевский в качестве первого номера, но второго и третьего вратарей очень сложно выбрать. У нас все вратари высокого класса: и Игорь Шестёркин, и Илья Сорокин, и Семён Варламов, и Сергей Бобровский — выбор просто невероятный, и сделать его будет очень тяжело.



Удастся ли россиянам повторить успех Олимпиады 2018 года? Вполне возможно, я не исключаю. У нас прекрасные вратари, у нас есть сумасшедшие нападающие. У нас есть ребята, которые могут выиграть Олимпиаду, но не знаю, смогут ли тренеры правильно распорядиться этими звёздами», — цитирует Брызгалова ТАСС.

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