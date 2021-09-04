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Шестёркин — о сборной России на ОИ-2022: конкуренция серьёзная, но всё зависит от меня

Шестёркин — о сборной России на ОИ-2022: конкуренция серьёзная, но всё зависит от меня
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о достижении договорённости по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Рад, что есть положительные новости, надеюсь, что в Китае всё будет хорошо. Дай бог, получится хорошо провести сезон и получить вызов в сборную. Всегда очень приятно выступать за сборную России, поэтому будет двойной стимул. Конкуренция очень серьёзная, будет нелегко, но я стараюсь работать над собой, всё будет зависеть только от меня. Нужно просто провести хорошо сезон», — приводит слова Шестёркина ТАСС.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх-2022. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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