Шестёркин — о сборной России на ОИ-2022: конкуренция серьёзная, но всё зависит от меня
Поделиться
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин высказался о достижении договорённости по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Рад, что есть положительные новости, надеюсь, что в Китае всё будет хорошо. Дай бог, получится хорошо провести сезон и получить вызов в сборную. Всегда очень приятно выступать за сборную России, поэтому будет двойной стимул. Конкуренция очень серьёзная, будет нелегко, но я стараюсь работать над собой, всё будет зависеть только от меня. Нужно просто провести хорошо сезон», — приводит слова Шестёркина ТАСС.
Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх-2022. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Новость по темеХоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
09:32
-
09:15
-
08:57
-
08:36
-
02:20
- 3 сентября 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:31
-
23:09
-
23:06
-
23:05
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:40
-
22:23
-
22:09
-
21:49
-
21:34
-
21:09
-
20:57
-
20:27
-
20:18
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:41
-
19:30
-
19:27
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:52
Партнерский контент