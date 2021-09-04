ЦСКА разрешили допускать на домашние матчи в КХЛ до трёх тысяч зрителей

ЦСКА согласовал увеличение числа болельщиков на первые домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба.
«Согласно указу мэра города с 22 июня 2021 года в Москве был введён временный запрет на проведение спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Хоккейный клуб ЦСКА неоднократно обращался в Роспотребнадзор для того, чтобы согласовать увеличение числа зрителей на домашних матчах команды до 3000 человек, и только сейчас получил положительный ответ.
Для прохода на матч и на самой встрече необходимо соблюдать противоэпидемиологические предписания по профилактике распространения коронавирусной инфекции. При этом предъявлять QR-код или справку о ПЦР-тесте не нужно», — говорится в сообщении.
ЦСКА потерпел поражение в матче Кубка Открытия с «Авангардом» со счётом 0:4.
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