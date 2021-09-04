Фазель — об ОИ-2022: организаторы в Китае рассказали, что шанс заразиться COVID — почти 0%

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал достижение договорённости с НХЛ об участии её хоккеистов на Олимпиаде-2022. Лига оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



«Мы будем работать по тому же контракту, что был в Сочи. Имеются в виду страховка и логистика. Добавил проблем коронавирус, это большой риск, но организаторы в Китае рассказали, что шанс заразиться — почти ноль процентов.



Будет очень строгий протокол. Наверняка всем придётся быть вакцинированными — от игроков до журналистов, но это очень важно», — цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх-2022. Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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