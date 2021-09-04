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«Питтсбург» подписал 33-летнего защитника и 36-летнего нападающего

«Питтсбург» подписал 33-летнего защитника и 36-летнего нападающего
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«Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявил о подписании пробных контрактов с двумя игроками — 33-летним защитником Мэттом Бартковски и 36-летним нападающим Брайаном Бойлом.

Оба хоккеиста примут участие в тренировочном лагере клуба.

Бартковски в минувшем сезоне провёл один матч в НХЛ за «Миннесоту Уайлд». В 23 матчах в АХЛ за «Айову Уайлд» набрал 8 (1+7) очков при полезности «-5». Всего в его активе 256 матчей в НХЛ и 48 (8+40) очков.

Бойл пропустил минувший клубный сезон, но сыграл за сборную США на ЧМ-2021 в Риге. В 10 матчах турнира он набрал 3 (2+1) очка и стал бронзовым призёром вместе с командой. Его последним клубом в НХЛ была «Флорида Пантерз». Всего в 805 матчах за карьеру он набрал 231 (130+101) очко, в 118 встречах плей-офф добавил ещё 31 (16+15) очко.

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