За пять лет существования «Куньлуня» в КХЛ дебютировало только шесть коренных китайцев

За всю историю команды «Куньлунь Ред Стар» в составе было всего шесть коренных китайцев, сообщается на официальной странице в «Инстаграме».

В первом сезоне «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге, в 2016 году, в составе команды было трое коренных китайцев: нападающие Тяньсян Ся, Жуди Ин, Ван Гуань. В январе 2019 года к клубу присоединился уроженец Харбина и голкипер Цзэхао Сунь, а спустя месяц - Сэм Ху. С нынешнего сезона за «Куньлунь» будет выступать Янь Жуйнань.

Наивысшим достижением китайской команды в Континентальной хоккейной лиге является восьмое место в Восточной конференции. Тогда «Куньлунь» набрал 83 очка в 60 матчах и опередил «Сибирь» по дополнительным показателям, выйдя в плей-офф и вылетев в первом раунде от «Металлурга» Мг (1-4).