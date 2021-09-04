Кожевников — о решении НХЛ: праздновать рано. Если не приедут, это будет лучше для России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о достижении договорённости об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине. Лига оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



«Праздновать это событие ещё рано. Руководство НХЛ ещё может пересмотреть своё решение. Наша сборная в любом случае будет претендовать на золото — выиграли же мы прошлую Олимпиаду.



Если НХЛ не приедет, это будет даже лучше для нас. У нас хватает качественных игроков. А вот другие сборные здорово пострадают. Конечно, если приедут лидеры, статус Олимпиады повысится. Посмотрим, какое решение примет лига», — приводят слова Кожевникова «Известия».



Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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