Гончар — об ОИ-2022: Россия такой же фаворит, что и сборная Канады. Приезжаем за победой

Бывший защитник сборной России Сергей Гончар поделился ожиданиями от олимпийского турнира в Пекине, на котором ожидается участие игроков НХЛ.



«Рад, что всё так получилось, что ребята поедут в Пекин. Это здорово для всех нас, для всех болельщиков это отличная новость. Правда, пока не подписано всё окончательно, так что остаётся опасность. Но верим, что НХЛ едет в Китай, и это здорово для всех.



Последние годы нам не хватало турнира такого уровня, поэтому все с удовольствием ждут Олимпиаду в Пекине. Для многих звёзд НХЛ, которые сейчас на ходу, это будет первая в жизни Олимпиада, это интересно. Думаю, что Россия такой же фаворит, что и сборная Канады. Понятно, что у канадцев всегда сильная команда, но и у нас цели не меняются, мы приезжаем только за победой. С такой целью и нужно отправляться в Пекин», — приводит слова Гончара «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

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