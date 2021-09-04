Главный тренер «Ванкувера» поделился мыслями о будущем Василия Подколзина

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мыслями об игровом времени российского нападающего Василия Подколзина.
«Надеюсь, что он сможет сыграть столько минут, сколько хочет сам и сколько хотим мы», — приводит слова Грина Sportsnet.
30 мая «Кэнакс» объявили о подписании контракта с 19-летним хоккеистом. Нападающий заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».
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