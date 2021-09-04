Все судьи на матчах Олимпийских игр в 2022 году будут из НХЛ

Стали известны подробности соглашения между МОК, ИИХФ и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает ТАСС.

Все матчи олимпийского турнира будут проходить на площадках канадского размера, а обслуживаться главными и линейными судьями Национальной хоккейной лиги.

Федерации не смогут провести традиционные ознакомительные лагеря для кандидатов в сборные. Возможны только виртуальные встречи с игроками перед Олимпиадой.

Кроме того, оговорено соблюдение хоккеистами антидопинговых правил. Начиная с 15 октября, они должны проходить тестирование со стороны Всемирного антидопингового агентства, которое может включать в себя проверку на расширенный список запрещённых веществ.

Ранее стало известно о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022. Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.