«Авангард» введёт в 10 омских школах специальный урок, на котором детей будут учить хоккею

«Авангард» введёт в 10 омских школах специальный урок физкультуры, на котором детей будут учить играть в хоккей. Программа готовится к запуску уже в сентябре.
«Можно сказать, что «Хоккей в школах» — это тоже развитие массового хоккея. Мы хотим заинтересовать спортом как можно больше детей — причём как мальчиков, так и девочек, популяризировать среди них здоровый образ жизни.
При этом надо понимать отличия между занятиями на уличных коробках и уроками в школах. Массовый хоккей на коробках — это дополнительное образование, дети занимаются во внеучебное время. А урок в школе входит в основное образование и является частью учебного плана. Это видоизменённый и усовершенствованный урок физкультуры. И если на занятия на коробки могут приходить дети из этого образовательного учреждения, а также ребята из близлежащих, то на школьных уроках хоккея по понятным причинам могут присутствовать только ученики школы, где мы запустили проект. Сейчас проект массового хоккея охватывает 33 омские школы, в 10 из них мы ещё и запустим урок хоккея.
Чем ученики будут заниматься на уроке хоккея? Будут тренировочные занятия и в зале, и на улице. Осенью и весной — флорбол, зимой — хоккей. Для урока Академия «Авангард» сейчас отдельно закупает всю необходимую защитную экипировку: нагрудники, налокотники, наколенники, шлемы, трусы и другое, а также флорбольные клюшки, мячи, ворота, фишки, гимнастические палочки. Зимой ученики будут использовать весь тот инвентарь, который у нас уже есть на коробках для программы массового хоккея.
Какие перспективы у нового проекта? С момента, как запуск проекта был утверждён, академия создала дорожную карту программы «Хоккей в школах», по которой 10 школ — участники пилотного проекта. В дальнейшем мы планируем охватить большее количество образовательных учреждений. Но я бы сказал, что для того, чтобы расширяться, мы должны для начала до идеала довести то, с чего начнём.
В сентябре мы запустим «Хоккей в школе» только в первых классах. Но весь учебный план состоится из блоков: блок начальной школы, блок средней и блок старшей. То есть мы не можем взять и запустить проект у первоклассников, а во втором классе отказаться от него. Мы обязаны довести весь блок начальной школы до конца. Будем работать!» — цитирует руководителя отдела по развитию детского массового хоккея Константина Будкаева сайт академии «Авангарда».
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