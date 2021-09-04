Кравчук — о решении НХЛ: у ФХР работа удваивается, работа пойдёт на флажке

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о договорённости по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Это значит только одно — до 10 января НХЛ ставит весь хоккейный мир на растяжку. Сценарий участия лиги в Играх может быть любым, и это тяжелейшая ситуация для ФХР, сборной России, всех остальных национальных команд. Разве что канадцы, у которых большой выбор по обе стороны океана, особо напрягаться не будут — соберут альтернативную команду из легионеров, выступающих в Европе, как в случае с Пхёнчханом. А вот у всех остальных — проблемы.



Какие? В своё время работал в ФХР, был главным скаутом олимпийской сборной в Сочи. Помню, насколько тяжело шёл процесс формирования сборной, сколько давления было в прессе, какую ответственность брал на себя главный тренер Зинэтула Билялетдинов.



Теперь у ФХР работа удваивается, с теми же факторами предстоит формировать две независимые друг от друга сборные — из НХЛ и КХЛ, боеспособные, по возможности равноценные. Причём работа пойдёт на флажке — времени до Игр в Пекине совсем немного, возможность для короткого тренировочного процесса получат только хоккеисты КХЛ, для которых запланирован небольшой перерыв. А вот игрокам НХЛ придётся играть с листа — регулярный чемпионат за океаном остановится буквально за несколько дней до старта турнира в Китае. По сути, при обоих сценариях нас неизбежно ждёт импровизация.



Прогноз? Если до 10 января НХЛ без каких-либо штрафов имеет право выйти из соглашения, то равновероятен любой сценарий. НХЛ — это большой бизнес, всё решат деньги — и фактор коронавируса. Думаю, что НХЛ, ИИХФ и МОК в районе Нового года ждут большие торги», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.ru.

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