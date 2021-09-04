Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв пропустит матч со «Спартаком» из-за смерти отца

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв пропустит сегодняшний матч со «Спартаком» из-за смерти своего отца, сообщается на официальной странице хабаровской команды в социальной сети «ВКонтакте».
Анатолий Воробьёв ушёл из жизни после продолжительной болезни. Исполнять обязанности главного тренера хабаровского клуба будет Игорь Петров.
«Коллектив ХК «Амур» выражает искренние соболезнования и слова поддержки семье Воробьёвых. Мы с вами!» — говорится в сообщении.
Напомним, 1 мая «Амур» на официальном сайте клуба сообщил о назначении российского специалиста Владимира Воробьёва на должность главного тренера. На этом посту он сменил Сергея Светлова. До того с 2015 года Воробьёв работал в тренерском штабе московского «Динамо», в том числе в должности главного тренера.
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