Летанг: то, что мы с Кросби и Малкиным сделали в «Питтсбурге», — нечто особенное

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг дал ответ на вопрос о своей следующей цели в карьере.
«Цель? Четыре [Кубка Стэнли].
Неважно, сколько лет я буду продолжать играть. Хочу делать это по одной причине — чтобы побеждать каждый год. Я вполне уверен, когда говорю, что у нас есть всё, что нужно для успеха, будь то тренерский штаб или игроки. У нас есть команда, способная добиться цели.
Все знают о парнях, которые решаются перейти в другую команду, пытаясь выиграть ещё один Кубок или получить больше денег. То, что мы с Кросби и Малкиным сделали в «Питтсбурге», — нечто особенное, я полагаю. Очевидно, что любая эпоха заканчивается. Я не могу предсказать, когда это случится», — цитирует Летанга The Score.
34-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом в следующем году. Следующий сезон — последний по его контракту с кэпхитом $ 7,25 млн.
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