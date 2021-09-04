Сушинский — о решении НХЛ отпустить игроков на ОИ: думаю, китайские деньги точно там были

Бывший президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпийские игры 2022 года.



«Был уверен, что на Олимпиаде в Пекине будут игроки НХЛ. Это же от финансов зависело, думаю, китайские деньги точно там были. НХЛ — это прежде всего бизнес, так что не исключаю, что там были выплачены отступные.



Кого хотел бы видеть в составе сборной России? Хочу увидеть в составе лучших по праву, а не по чьему-то желанию», — приводит слова Сушинского «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх — 2022.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.