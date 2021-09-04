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Никита Тертышный ответил на критику о том, что он попал в «Трактор» по блату

Никита Тертышный ответил на критику о том, что он попал в «Трактор» по блату
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Форвард «Трактора» Никита Тертышный высказался о критике в свой адрес. Отец игрока Алексей Тертышный является помощником главного тренера клуба.

«Раньше, когда в сезоне-2019/2020 главным тренером работал Петерис Скудра, всегда было тяжело психологически. Понятное дело, это не выбросишь из головы. Сейчас у меня уже совсем другое мышление. Сезон в «Югре» в этом смысле мне здорово помог.

А то, что хейтеры так считают, — их дело, они всегда будут. Будут те, кто поддерживают, и те, кто пытаются задеть. Считаю, что к этому надо спокойнее относиться. Ты играешь в хоккей — это жизнь, да, но не надо зацикливаться, если тебе кто-то что-то говорит или пишет. Просто работаешь и слушаешь правильных людей, которые для тебя что-то значат — и всё.

Кто эти правильные люди? Я больше уже слушаю себя внутри: чутьё, опыт, внутренний голос. Если мне что-то надо узнать и подсказать, то, конечно, я спрошу. Много есть у кого спросить в этом плане. Спокойно сейчас, слушаю себя в первую очередь», — цитирует Тертышного Metaratings.ru.

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