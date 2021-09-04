Нападающий ЦСКА Никита Сошников выбыл на 7-10 дней из-за травмы
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Нападающий ЦСКА Никита Сошников не вошёл в состав на матч с рижским «Динамо» из-за повреждения, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Хоккеист пропустит 7-10 дней из-за травмы нижней части тела. Место Сошникова в составе ЦСКА занял нападающий Данил Юртайкин.
В эти минуты идёт второй период встречи между московским ЦСКА и рижским «Динамо». Счёт не открыт.
Напомним, в матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Героями матча стали нападающие «ястребов» Петер Цегларик и Корбан Найт. На счету форвардов по 3 (2+1) очка. Вратарь Шимон Грубец оформил шат-аут.
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