Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Никита Сошников выбыл на 7-10 дней из-за травмы

Нападающий ЦСКА Никита Сошников выбыл на 7-10 дней из-за травмы
Комментарии

Нападающий ЦСКА Никита Сошников не вошёл в состав на матч с рижским «Динамо» из-за повреждения, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Хоккеист пропустит 7-10 дней из-за травмы нижней части тела. Место Сошникова в составе ЦСКА занял нападающий Данил Юртайкин.

В эти минуты идёт второй период встречи между московским ЦСКА и рижским «Динамо». Счёт не открыт.

Напомним, в матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли. Героями матча стали нападающие «ястребов» Петер Цегларик и Корбан Найт. На счету форвардов по 3 (2+1) очка. Вратарь Шимон Грубец оформил шат-аут.

Новость по теме
ЦСКА в матче с «Авангардом» потерпел самое крупное поражение с ноября 2020 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021