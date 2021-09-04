Защитник «Филадельфии» похвалил Егора Замулу, с которым прошёл тренировочный лагерь
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Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Филадельфии Флайерз» Кэмерон Йорк поделился мнением о российском игроке обороны Егоре Замуле. Хоккеисты принимали участие в лагере по развитию, который проходил с 28 августа по 1 сентября.
«Отличный парень, с ним интересно. Я учился у него, а он — у меня. Хорошо получилось. У нас сложились очень хорошие отношения.
Адаптация к НХЛ? В первую очередь мне бросились в глаза скорости и габариты игроков. Это более высокий уровень, другой по сравнению с тем, к которому я привык. Но мне кажется, что я достаточно быстро адаптировался и со временем освоился. Хотя в самом начале было очень непривычно», — приводит слова Кэмерона Йорка официальный сайт НХЛ на русском языке.
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