Фан-сектор ЦСКА скандировал имя экс-тренера армейцев Никитина и посвятил ему баннер

Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/2022 скандировал имя бывшего главного тренера армейцев Игоря Никитина, который летом покинул команду, сообщает «Р-Спорт». На его место был назначен Сергей Фёдоров.



Также болельщики растянули баннер, на котором было написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»

Игорь Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина, а в 2021-м вывел команду в финал турнира. Сезон-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в первом матче сезона армейцы встречались в рамках Кубка Открытия КХЛ с действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом» и уступили со счётом 0:4.

В стартовом домашнем матче ЦСКА встречается с рижским «Динамо» и после двух периодов уступает в счёте — 2:3.