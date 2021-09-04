Фан-сектор ЦСКА скандировал имя экс-тренера армейцев Никитина и посвятил ему баннер

Фан-сектор ЦСКА на первой домашней игре сезона-2021/2022 скандировал имя бывшего главного тренера армейцев Игоря Никитина, который летом покинул команду, сообщает «Р-Спорт». На его место был назначен Сергей Фёдоров.
Также болельщики растянули баннер, на котором было написано: «Игорь Валерьевич, огромное спасибо!»
Игорь Никитин возглавлял ЦСКА с 2017 года, в 2019-м завоевал Кубок Гагарина, а в 2021-м вывел команду в финал турнира. Сезон-2019/2020 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Напомним, в первом матче сезона армейцы встречались в рамках Кубка Открытия КХЛ с действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом» и уступили со счётом 0:4.
В стартовом домашнем матче ЦСКА встречается с рижским «Динамо» и после двух периодов уступает в счёте — 2:3.
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